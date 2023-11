Ein 16-jähriger Junge wurde in der Region Poltawa durch einen Blitzschlag getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Poltawa haben Rettungskräfte die Leiche eines 16-jährigen Jungen vom Grund eines Gewässers gehoben. Während seines Rudertrainings schlug ein Blitz in sein Kajak ein und er stürzte ins Wasser. Dies berichtete der Pressedienst des Innenministeriums am Donnerstag, den 2. November.

„Das Ereignis ereignete sich gestern auf dem Fluss Dnjepr in der Stadt Goryshnee Plavni. Während des Rudertrainings im Kajak schlug der Blitz ein. Das Boot kippte um, und der Mann ertrank im Wasser“, so die Behörde.

Die Such- und Rettungsarbeiten haben vier Stunden gedauert. Polizeibeamte, Rettungskräfte, die Stadtwache und die Öffentlichkeit waren an der Suche beteiligt.

Daraufhin wurde der Minderjährige gefunden und ans Ufer gebracht. Es war nicht möglich, sein Leben zu retten.