UN: 184 ukrainische Zivilisten im August getötet - UN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Im August 2024 starben 184 ukrainische Zivilisten, darunter acht Kinder, an den Folgen der Feindseligkeiten, und 856 Zivilisten wurden verletzt.

Dies geht aus dem Bericht der Vereinten Nationen (UN) hervor.

Wie das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte in seinem Bericht feststellt, ereignete sich die überwiegende Mehrheit der Opfer in den Gebieten, die von den rechtmäßigen Behörden der Ukraine kontrolliert werden, d.h. in den Gebieten, die von der russischen Armee angegriffen werden.

Von den 184 getöteten Menschen lebten 10 in den von Russland besetzten Gebieten, und 84 der 856 Verwundeten.

Fast alle Kriegsopfer starben im August durch Raketen-, Bomben- und Artillerieeinschläge: zwei Menschen wurden durch Minen getötet.

Insgesamt wurden nach UN-Schätzungen seit dem 24. Februar 2022, als Russland einen umfassenden Krieg gegen die Ukraine begann, 11.743 Menschen getötet und 24.614 Zivilisten bei den Kämpfen verwundet.

Der Rückgang der Meldungen ist wahrscheinlich auf einen Rückgang der zivilen Opfer zurückzuführen. Die überwiegende Mehrheit – 8.427 Tote – ereignete sich im ersten Jahr der Invasion.