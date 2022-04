198 Kinder sind Opfer der russischen Militäraggression geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine wurden 198 Kinder getötet und über 355 verletzt. Dies teilte der Pressedienst der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine am 15. April mit.

„Die am meisten betroffenen Kinder in der Region Donezk – 117, Kiew – 105, Charkiw – 81, Tschernihiw – 54, Mykolajiw – 40, Cherson – 38, Lugansk – 36, Saporischschja – 23, die Hauptstadt – 16, Sumy – 16, Zhitomir – 15“, – in der GPU angegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch den massiven Beschuss und die Bombardierung ukrainischer Städte und Dörfer durch die russischen Streitkräfte 1018 Bildungseinrichtungen beschädigt wurden, von denen 95 vollständig zerstört wurden.

Die Generalstaatsanwaltschaft betonte, dass die Zahlen nicht endgültig sind, da die Arbeiten an Orten aktiver Kampfhandlungen, in vorübergehend besetzten und befreiten Gebieten noch im Gange sind.