Ein 6-jähriger Junge ist in der Region Dnipropetrowsk tot aufgefunden worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Leiche eines vermissten sechsjährigen Kindes wurde am Dienstag, 15. Februar, in der Region Dnipropetrowsk gefunden. Dies berichtet Dnipro Operative.

Nach Angaben der Zeitung verschwand der Junge am Nachmittag in dem Dorf Novopavlovka im Bezirk Mezhevsk. Am Abend wandten sich die Eltern an Freiwillige, um Hilfe zu erhalten.

Einige Stunden später fanden die Teilnehmer der Suchaktion die Leiche des Kindes ohne Lebenszeichen. Es wird angenommen, dass der Junge ertrunken ist.

Wie der Staatliche Notdienst mitteilte, kam der 2015 geborene Junge nicht von der Schule nach Hause. Er wurde von der Polizei und von Einheimischen gesucht. Die Leiche des ertrunkenen Kindes wurde auf der Oberfläche des Flusses Solenaya unter dem Eis 15 Meter vom Ufer entfernt gefunden.

Die Strafverfolgungsbehörden untersuchen die Umstände der Tragödie…