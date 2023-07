Ein Abgeordneter hat über die Bedeutung des neuen Stromtarifs für staatliche Unternehmen gesprochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Revision des Stromtarifs für Haushalte hat die finanzielle Belastung der staatlichen Energieunternehmen Enerhoatom und Ukrhydroenerho verringert. Dies sagte ein Abgeordneter der Fraktion Diener des Volkes Serhij Nagornyak in der Sendung des TV-Marathon.

Er stellte fest, dass es diese Unternehmen sind für die Finanzierung des Tarifs für die Bevölkerung verantwortlich sind.

„Ganze Unternehmen trugen diese finanzielle Last. Die Gesamtkosten für diese Belastung war mehr als 100 Milliarden Hrywnja. In der Tat, teilweise irgendwo irgendwo um 30 Milliarden werden wir in der Lage sein, die Tarife zu erhöhen, um diese Differenz für diese beiden staatlichen Unternehmen, die sie für bestimmte Modernisierung verwenden zu decken“, – sagte der MP.

Nagornyak erinnerte daran, dass beide Unternehmen als Folge des Krieges einen erheblichen Teil ihrer Kapazitäten verloren haben. So verlor Energoatom sechs Blöcke des Kernkraftwerks Saporischschja, während Ukrhydroenergo das Kraftwerk Kachowska verlor. Und aufgrund des sinkenden Wasserstandes des Dnjepr könnte das Kraftwerk am Dnjepr seinen Betrieb einstellen.

„Durch die Anhebung des Tarifs werden wir in der Lage sein, diese Tarifdifferenz teilweise zu kompensieren, so dass die beiden staatlichen Unternehmen – wir sprechen hier konkret von Energoatom und Ukrhydroenergo – ihre Kosten zumindest teilweise decken können“, fasst Nagornyak zusammen.