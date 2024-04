Angriff auf die Region Schytomyr: Umweltschäden auf fast 50 Mio. Hrywnja geschätzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Umweltschaden, der durch den russischen Angriff auf eine Infrastruktureinrichtung in Swjahel in der Region Schytomyr entstanden ist, wird vorläufig auf fast 50 Mio. Hrywnja geschätzt. Darüber sagte der Minister für Umweltschutz und natürliche Ressourcen Ruslan Strelets in einer Sendung des Fernsehsenders We-Ukraine, schreibt Ukrinform.

„Was die Auswirkungen auf die Umwelt betrifft, so haben unsere Spezialisten für Umweltinspektion den Ort aufgesucht, die entsprechenden Proben genommen und vorläufig berechnet, dass der Schaden für die Umwelt infolge eines solchen Terroranschlags mehr als 48 Millionen Hrywnja beträgt“, so Strelets.

Es wird berichtet, dass Treibstoff und Schmiermittel in den Boden gelangt sind, Proben wurden zur Analyse geschickt.

Die Luftqualität, so der Minister, habe sich stabilisiert, die Gefahr für die Bevölkerung sei vorüber.

Wir erinnern daran, dass es am 8. April in der Region Schytomyr zu Explosionen kam. In der Gemeinde Swjahelska wurde durch den Angriff wichtige Infrastruktur beschädigt. Die Anwohner wurden vor der Gefahr einer Luftverschmutzung gewarnt.