Angriffe auf Mykolajiw am 17. März: neun Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zahl der Opfer der Raketeneinschläge auf Mykolajiw am Sonntag, den 17. März, hat sich auf neun Menschen erhöht. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Mykolajiw, Witalij Kim, am Morgen des 18. März mit.

„Am Nachmittag des 17. März um 13:55 und 14:07 Uhr hat der Feind eine Infrastruktureinrichtung in Mykolajiw mit ballistischen Mitteln angegriffen und zwei Raketen, wahrscheinlich Iskander-M, von der vorübergehend besetzten Krim aus abgefeuert. Infolge des Raketenangriffs ist eine Person im Krankenhaus gestorben, neun weitere wurden verletzt, darunter zwei Kinder“, heißt es in dem Bericht.

Es wird festgestellt, dass Privat- und Wohngebäude, zivile Autos, zerstörte Teile des Außennetzes, ein Teil der Straßenbahnschienen und des Kontaktnetzes beschädigt wurden.

Wir werden daran erinnern, dass es am Nachmittag des 17. März in Mykolajiw zwei Explosionen während des Luftalarms gab. Die Stadt war einem Raketenangriff der russischen Invasoren ausgesetzt. Um 14:30 Uhr war bekannt, dass es zwei Verletzte gab, und um 14:55 Uhr berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung, dass es bereits fünf Verletzte gibt. Am Abend, um 20:00 Uhr, gab es bereits acht Verletzte.