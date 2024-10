Das US-Außenministerium hat erklärt, dass die sich vertiefenden Beziehungen zwischen dem Iran und Russland die Welt in unglaublicher Weise destabilisieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, sagte, Washington betrachte die verstärkte Zusammenarbeit und die engeren Beziehungen zwischen Teheran und Moskau als einen erheblichen destabilisierenden Faktor. Dies gelte sowohl für bestimmte Regionen als auch für die Welt als Ganzes.

Er sagte dies während eines Briefings.

Der Beamte reagierte damit auf Fragen von Journalisten über den jüngsten iranischen Luftangriff auf Israel und ob das Außenministerium über die Beteiligung von Teherans „Freunden“ und Verbündeten, nämlich Russland und China, an diesem Krieg besorgt sei, angesichts „ihrer Zusammenarbeit an einer anderen Front, in der Ukraine.“

„Natürlich sehen wir die sich vertiefenden Beziehungen zwischen dem Iran und Russland als etwas, das für die Region unglaublich destabilisierend ist“, sagte Miller.

Er stellte klar, dass es „unglaublich destabilisierend für die Welt“ sei und fügte hinzu, dass dies nicht nur für den Nahen Osten gelte, sondern „überall dort, wo der Iran und Russland aktiv sind“.

Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran

Nach Angaben der USA und der EU hat der Iran im vergangenen Monat ballistische Raketen an Russland geliefert. Dies löste eine erste Reihe von Sanktionen seitens der USA, Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens aus. Der Iran hat Russland auch mit Kampfdrohnen und anderen Waffen beliefert, um den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu unterstützen, aber die Lieferung von ballistischen Raketen deutet auf eine tiefere Verwicklung in den Konflikt hin. Teheran bestreitet die Lieferung von Raketen an Russland.