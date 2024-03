Das Außenministerium hat die Rückkehr der Marke Zara in die Ukraine bestätigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Marken einer der weltweit größten Vertriebsgruppen in der Modeindustrie, der spanischen Inditex – Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home – kehren offiziell in die Ukraine zurück. Dies gab das Außenministerium am Freitag, den 8. März bekannt.

Das Ministerium erinnerte daran, dass seit 2022 mit allen führenden internationalen Marken, die den ukrainischen Markt aufgrund des Ausbruchs eines umfassenden Krieges der Russischen Föderation verlassen haben, daran gearbeitet wird, ihre Arbeit in der Ukraine wieder aufzunehmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Rückkehr von Inditex der nächste Schritt nach der Wiederaufnahme von McDonald’s, H&M und anderen ist.

„Die Rückkehr großer internationaler Unternehmen auf den ukrainischen Markt schafft neue Arbeitsplätze, ermöglicht den Zugang zu hochwertigen Waren und Dienstleistungen, unterstützt die ukrainische Wirtschaft während des Krieges und vertieft ihre Integration in die Weltwirtschaft, stärkt das Vertrauen der internationalen Wirtschaft und der Investoren in unseren Staat und seinen Sieg“, heißt es in der Botschaft.

Das Außenministerium dankte den Partnern für die Unterstützung dieser Bemühungen und versprach, weiter daran zu arbeiten, die internationalen Geschäfte in der Ukraine wieder aufzunehmen und neue Unternehmen anzuziehen.

Vor einer Woche berichteten die Medien, dass die Ladenkette Zara in die Ukraine zurückkehrt. Die Eröffnung ist für Anfang April geplant.