Aufgrund eines Schneesturms hat die Republik Moldau zwei Kontrollpunkte an der Grenze zur Ukraine geschlossen

Aufgrund der sich verschlechternden Wetterbedingungen hat die Republik Moldau die Durchfahrt von Fahrzeugen in ihr Territorium an den Kontrollpunkten Palanca-Maiaki-Udobne und Starokazache-Tudora ausgesetzt.

Quelle: Staatlicher Grenzschutzdienst der Ukraine Details: Die Grenzschutzbeamten erhielten von ihren moldawischen Kollegen die Information, dass die Straße im Dorf Caushany in der Republik Moldau aufgrund der Wetterbedingungen verstopft war.

Aus diesem Grund hat die Nachbarpartei beschlossen, die Durchfahrt von Fahrzeugen auf ihr Gebiet an den Kontrollpunkten Palanca-Mayaki-Udobne und Starokazache-Tudora zu unterbinden.

Der Pressedienst des staatlichen Grenzschutzes der Ukraine teilte der Ukrajinska Prawda mit, dass der Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Grenzübertritts von den Wetterbedingungen und dem Zustand der Straßen abhängen wird. Die moldauische Seite soll über die Wiederaufnahme der Kontrollpunkte informieren.

Es wird auch berichtet, dass aufgrund des Schneesturms und der Schneeverwehungen 2 Stunden lang kein einziges Fahrzeug auf den Straßen an den Kontrollpunkten Reni und Vynohradivka unterwegs war.