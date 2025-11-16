Beendigung des Krieges: Sybiha nannte entscheidende Ziele

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Außenminister sagte auch, dass die Ukraine bis zum Jahr 2025 ein Produktionsvolumen von bis zu 20 Millionen Drohnen erreichen könnte.

In der gegenwärtigen Phase eines Krieges in vollem Umfang sind zwei Faktoren entscheidend – das Erkennen der realen Herausforderungen und die Beseitigung von Illusionen sowohl im Land als auch im Kreml. Dies wurde von Außenminister Andrij Sybiha geschrieben.

Laut Sybiha wird der russische Präsident Wladimir Putin gezwungen sein, den Krieg zu beenden, wenn es offensichtlich wird, dass es unmöglich ist, auf dem Schlachtfeld zu gewinnen, und dass die Kosten für die Fortsetzung der Aggression höher sind als der Preis für die Beendigung des Krieges.

Sybiha betonte auch, dass die internationale Unterstützung umfangreicher werden und vom Prinzip „so viel wie nötig“ zu „so viel wie möglich“ übergehen sollte.

Er sagte, das Schlüsselelement eines modernen Verteidigungsvorteils seien nicht strategische Atomwaffen, sondern die Massenproduktion von billigen Angriffs- und Aufklärungsdrohnen. Er sagte, die Ukraine könne im Jahr 2025 ein Produktionsvolumen von bis zu 20 Millionen Drohnen erreichen, wenn die Verteidigungsindustrie schnell und ausreichend finanziert werde.

„Wir befinden uns in einem Wettlauf mit der Zeit – sowohl in Bezug auf die Ressourcen als auch auf die Technologie. Wir müssen Parität und Vorteil erreichen, um Putin dazu zu bringen, den Krieg zu beenden“, fügte Sybiha hinzu.

Zuvor hatte der ehemalige Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte und heutige ukrainische Botschafter in Großbritannien Walerij Saluschnyj erklärt, wie ein gerechtes Ende des Krieges aussehen sollte.