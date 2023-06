Die RDK behauptet, in den Vorort Shebekino im Gebiet Belgorod eingedrungen zu sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Verlage in der Region Belgorod schreiben von Explosionen, Granatenbeschuss und Flugabwehrarbeiten, während russische Rebellen unterdessen behaupteten, in den Vorort Shebekino in der Region Belgorod eingedrungen zu sein und Videobeweise zeigten.

„Eine Angriffsgruppe der Legion und der RDK ist in den Vorort Shebekino eingedrungen“, hieß es in dem Bericht.

Russische Freiwillige veröffentlichen Videos von den Kämpfen und fordern die russische Armee auf, sich zu ergeben.

Die russischen Behörden haben „Elite“-Spezialeinheiten in das Gebiet der Region Belgorod entsandt. Die regionalen Behörden haben den Einheimischen verboten, einen Teil der Straßen in der Region mit zivilen Fahrzeugen zu befahren.