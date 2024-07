Es ist bekannt geworden, wie die Lichter am 14. Juli ausgeschaltet werden sollen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

An Wochenenden wird der Stromverbrauch traditionell reduziert. Aber morgen wird ein großer Teil des Tages von drei Stromausfällen gleichzeitig betroffen sein.

Am Sonntag wird es in den Regionen der Ukraine rund um die Uhr Stromausfälle geben. Dies berichtete Ukrenerho am Samstag, den 13. Juli.

„Am 14. Juli werden den ganzen Tag über Maßnahmen zur Einschränkung des Verbrauchs in Kraft sein. Von 7:00 bis 15:00 Uhr wird Oblenergo zwei Warteschlangen von Stromabschaltungen anwenden. In den anderen Stunden werden drei Warteschlangen von Unterbrechungen zur gleichen Zeit angewendet“, heißt es in der Nachricht.