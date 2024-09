Es ist bekannt geworden, wie viele Chassidim bereits in Uman eingetroffen sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Derzeit sind bereits etwa 5.000 Pilger aus Israel in Uman eingetroffen. Die Sicherheitsmaßnahmen in der Stadt sind bereits verstärkt worden.

Etwa 5000 chassidische Pilger sind bereits in Uman in der Region Tscherkassy eingetroffen, um Rosch Haschana zu feiern. Dies berichtete der Pressedienst des staatlichen Migrationsdienstes am Freitag, den 27. September.

„In der Region Tscherkassy treffen diese Woche massenhaft chassidische Pilger ein, um vom 2. bis 4. Oktober in der Stadt Uman Rosch ha-Schana – das jüdische Neujahr – zu feiern. Die Sicherheitsmaßnahmen in der Stadt sind bereits verstärkt worden. Derzeit sind bereits etwa 5000 Pilger in Uman eingetroffen“, heißt es in dem Bericht.

Patrouillen der Polizei und anderer Strafverfolgungsbehörden arbeiten in verstärktem Maße. Israelische Polizeibeamte sind in Uman eingetroffen. Zusammen mit ihren ukrainischen Kollegen leisten sie Dienst in den Wohnorten und Pilgerorten der Chassidim.

Wir erinnern daran, dass seit dem 23. September in Uman ein spezielles Regime der Ein- und Ausreise aus der Stadt in Kraft ist. Es wurde ein mobiles Lagezentrum eingerichtet, das technisch für die Kontrolle und Sicherheit auf den Straßen während der Feierlichkeiten ausgestattet ist.

In diesem Jahr werden mehr als 30 Tausend Pilger aus Israel in Uman erwartet. Das israelische Außenministerium empfiehlt, von Reisen in die Ukraine während des Krieges abzusehen.