Die Beratungsgruppe für Verteidigungsfragen der Ukraine wird monatlich tagen - Austin

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainische Verteidigungsberatungsgruppe wird jeden Monat zusammentreten, um die Hilfe für die Ukraine zu koordinieren. Dies gab US-Verteidigungsminister Lloyd Austin auf einer Pressekonferenz im Anschluss an eine Sitzung der Beratenden Gruppe für Verteidigungsfragen der Ukraine bekannt, an der die Leiter der Verteidigungsministerien von mehr als 40 Ländern auf der Air Base Ramstein in Deutschland teilnahmen.

„Um sicherzustellen, dass wir weiterhin auf unseren Fortschritten aufbauen, werden wir dieses Forum über den heutigen Tag hinaus erweitern. Ich freue mich, ankündigen zu können, dass die heutige Sitzung zu einer monatlichen Kontaktgruppe für ukrainische Verteidigung wird. Die Kontaktgruppe wird ein Mechanismus für Länder guten Willens sein, um unsere Bemühungen zu intensivieren, unsere Hilfe zu koordinieren und uns darauf zu konzentrieren, den heutigen und zukünftigen Kampf zu gewinnen“, sagte er.

Wie Austin anmerkte, können diese monatlichen Treffen persönlich, virtuell oder in einem gemischten Format stattfinden…