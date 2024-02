Brände in Ökosystemen sind in der Ukraine häufiger geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den letzten Tagen sind Brände auf offenen Flächen in verschiedenen Regionen der Ukraine häufiger geworden. Darüber berichtete am Dienstag, den 27. Februar, der Pressedienst des staatlichen Notdienstes.

„Es hatte keine Zeit, sich vom Boden zu lösen, da es bereits trocken brennt“, so die Retter.

Es wird berichtet, dass es allein am vergangenen Tag in der Region Dnipropetrowsk 56 Brände in Ökosystemen gab, deren Gesamtfläche mehr als 48 Hektar erreichte.

In der Region Donezk wurden 19 solcher Brände gelöscht, das Feuer zerstörte mehr als 38 Hektar trockener Vegetation.

In der Region Kirowohrad rückten die Rettungskräfte 5 Mal aus, um Brände in der trockenen Vegetation zu löschen, dabei wurden mehr als 2 Tausend Quadratmeter verbrannt.

In der Region Charkiw wurden 16 Brände in Ökosystemen gelöscht, in der Region Winnyzja – 4, in Saporischschja – 5.

„Oft sind die Ursachen für Brände die wirtschaftlichen Aktivitäten der Bürger, denn mit dem Anstieg der Lufttemperatur beginnen die Menschen, ihre Häuser zu bestellen und trockenes Gras zu verbrennen. Wir fordern die Menschen auf, mit dem Land und der Natur sorgsam umzugehen, die Regeln des Brandschutzes zu beachten und daran zu denken, dass Ökosysteme die Heimat von Tieren und Vögeln sind, die darunter leiden können!“ – heißt es in der Mitteilung.

Die Rettungskräfte erinnern daran, dass das Gesetz für das Verbrennen von trockenem Gras eine Geldstrafe von 3060 bis 6120 Hrywnja vorsieht.

