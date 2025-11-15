Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ungarische Ministerpräsident Wiktor Orban ist der Ansicht, dass das Eingreifen „externer Kräfte“ erforderlich ist, um Frieden in der Ukraine zu erreichen, da angeblich keine der Parteien diesen von sich aus anstrebt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Telex.

Während einer Rede auf einer Antikriegskundgebung in Gyor sagte Orban, dass die EU ein Druckmittel gegen Kiew habe. Ihm zufolge würde die Ukraine ohne die Unterstützung der Europäischen Union nicht existieren, so dass Brüssel Kiew zum Frieden „motivieren“ könne.

Er fügte hinzu, dass die führenden westlichen Länder nicht in der Lage sind, Instrumente zu finden, die Russland, das die gesamte Ukraine besetzen will, zum Frieden zwingen würden.

„Die Zeit ist auf der Seite der Russen“, sagte Orban und fügte hinzu, dass es gut wäre, Frieden zu schließen, bevor die Russen das „ganze“ Land besetzen.

