Browary wurde aufgrund eines Unfalls ohne Wasser gelassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein großer Teil der Stadt Browary in der Nähe von Kiew ist ohne Wasserversorgung geblieben. Dies teilte der Bürgermeister Igor Sapozhko am Sonntag, den 26. November in Telegram mit.

„Aufgrund der Notsituation an einer der Abwasserpumpstationen wird die Wasserversorgung in der gesamten Stadt blockiert, mit Ausnahme des Gebiets Torgmash“, schrieb der Bürgermeister.

Laut Sapozhko wird die Wasserversorgung vorläufig nach 19:00 Uhr wieder aufgenommen.

Wir erinnern daran, dass am 22. November in der Region Dnipropetrowsk die Stadt Nikopol aufgrund der Notsituation ohne Wasser blieb. Auch aufgrund von Feindseligkeiten in einem anderen Bezirk der Region wurden zwei Eingangsgasleitungen beschädigt.

Anfang November wurde Schytomyr ohne Wasserversorgung zurückgelassen. Damals war die Ursache ein Unfall bei einem örtlichen Sammler.