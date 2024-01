Budanow berichtet über den Gesundheitszustand seiner Frau

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Marianna Budanow, die Ehefrau von Kyrylo Budanow, dem Leiter der Hauptabteilung für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums, befindet sich nach einer Schwermetallvergiftung immer noch in Behandlung. Das sagte er in einem Interview mit der Financial Times.

„Sie wird behandelt, es geht ihr bereits besser“, sagte Budanow.

Der Beamte weigerte sich jedoch zu sagen, ob er oder seine Frau das Ziel der Vergiftung war.

Erinnern Sie sich, die Hauptdirektion des Geheimdienstes berichtete, dass die Frau von Kyrylo Budanow – Marianna – vergiftet wurde. Auch mehrere andere Mitarbeiter der Hauptdirektion des Geheimdienstes wurden vergiftet. Es wurde auch festgestellt, dass die Hauptdirektion des Geheimdienstes die Vergiftung ihrer Mitarbeiter untersucht.