Die Chefin der französischen Nationalversammlung ist in Kiew eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Leiterin der französischen Nationalversammlung, Yael Brown-Pivet, ist mit einer Delegation in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen. Darüber schrieb sie im sozialen Netzwerk X am Donnerstag, den 28. März

„Angenehme Ankunft in der Ukraine zusammen mit Valerie Rabaud, Thomas Gasillud und Benjamin Haddad, um die Unterstützung der Nationalversammlung für das ukrainische Volk zu bestätigen. Vielen Dank, lieber Ruslan Stefantschuk, für den herzlichen Empfang!“ – schrieb sie.

Der Volksabgeordnete Jaroslaw Schelesnjak wiederum teilte in Telegram mit, dass Yael Brown-Pivet bereits in der Sitzung der Werchowna Rada gesprochen hat.

„Der Tag wird kommen, an dem die friedliche Ukraine ihre territoriale Integrität wiederherstellen wird. Der Tag wird kommen, an dem die gemarterten Städte wiedergeboren werden, an dem die Kriegsverbrecher ihre Strafe erhalten und an dem ukrainisches Getreide die Welt ernähren wird. Der Tag wird kommen, an dem die Ukraine keine Front mehr sein wird, sondern das östliche Tor zur EU. Dieser Tag wird der Tag Ihres Sieges sein. Und hier können Sie auf Frankreich zählen. Sowohl bei der Verteidigung als auch bei der anschließenden Erholung“, erklärte Brown-Pivet.

Schelesnjak nannte die Hauptthesen der Rede des Chefs der französischen Nationalversammlung. Sie sagte, dass Paris Kiew in den Jahren 2022-2023 mehr als 3,8 Milliarden Euro an Militärhilfe zur Verfügung stellt. Insgesamt, so sagte sie, beläuft sich die gesamte EU-Hilfe seit Beginn des umfassenden Krieges für die Ukraine auf 89 Mrd. Euro.