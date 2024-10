Cherson verspricht, die Stromversorgung innerhalb weniger Stunden wieder aufzunehmen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Reparaturarbeiten an den Stromnetzen, die Cherson und einen Teil der Region Cherson versorgen, sind in der Nachbarregion noch im Gange. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Alexander Prokudin am Mittwoch, den 16. Oktober auf seinem Telegram-Kanal mit.

„Die Stromtechniker versichern, dass innerhalb weniger Stunden das Licht in der Stadt wiederhergestellt sein wird“, schrieb der Beamte.