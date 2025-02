DeepState hat das Tempo der russischen Offensive im Januar bewertet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Feind führt in vielen Gebieten weiterhin aktive Offensiven durch, aber fast überall gelingt es ihm, das Tempo der Offensive zu verlangsamen, so die Analysten.

Die russischen Besatzungstruppen rückten im Januar auf 325 Quadratkilometer ukrainisches Territorium vor und besetzten es. Das ist das Minimum seit August 2024, so das Analyseprojekt DeepState am Samstag, den 1. Februar.

„Der Feind führt in vielen Gebieten weiterhin aktive Offensiven durch, aber fast überall gelingt es ihm, das Tempo der Offensive zu verlangsamen. Im Grunde genommen sind die bedeutenden Fortschritte des Feindes auf unsere Fehler zurückzuführen, die sich ständig wiederholen“, heißt es in dem Bericht.

Den veröffentlichten Statistiken zufolge haben die Russen von August bis einschließlich November 2024 jeden Monat große Gebiete besetzt – von 363 Quadratkilometern im August bis 730 Quadratkilometern im November. Von Januar bis Juli besetzten die Invasoren kleinere Gebiete – von 39 Quadratkilometern im März bis 317 Quadratkilometern im Mai.

Erinnern Sie sich daran, dass sich die Verluste der Russischen Föderation seit Beginn des großen Krieges auf 840 Tausend Kämpfer beliefen. Allein im Laufe des Tages am 31. Januar waren mehr als 1.400 Russen an der Front „im Minus“.

Am Samstag, ab 16:00 Uhr, haben die Russen 71 Angriffe an der Front durchgeführt. Der Feind greift vor allem in den Richtungen Pokrovsky, Kupjansky und Lymany an.