Dem ukrainischen Parlament wurde empfohlen, den Gesetzentwurf zum Verbot der ukrainisch-orthodoxen Kirche MP zu unterstützen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Vorsitzende des Ausschusses, Mykita Poturaev, betonte, dass die Verabschiedung dieses Gesetzes eine der folgenreichsten Entscheidungen für die Entwicklung der unabhängigen Ukraine sein wird.

Der Ausschuss für humanitäre Angelegenheiten und Informationspolitik hat die Schlussfolgerungen zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung bestimmter Gesetze der Ukraine über die Tätigkeit religiöser Organisationen in der Ukraine für die Reg. nr. 8371, das die Tätigkeit religiöser Organisationen mit Verbindungen zur Russischen Föderation in der Ukraine unmöglich macht. Darüber berichtet der Pressedienst der Werchowna Rada am Donnerstag, den 18. Juli.

Mit dem zweiten wurde der Wortlaut einiger Normen des Dokuments erweitert, insbesondere heißt es jetzt in Artikel 3:

„In Anbetracht der Tatsache, dass die russisch-orthodoxe Kirche eine ideologische Fortsetzung des Regimes des Aggressorstaates ist, mitschuldig an Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die im Namen der Russischen Föderation und der Ideologie der „russischen Welt“ begangen wurden, ist die Tätigkeit der russisch-orthodoxen Kirche in der Ukraine verboten“.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats (die ukrainisch-orthodoxe Kirche MP) nach Meinung der Mehrheit der Ukrainer in der Ukraine vollständig verboten werden sollte. Dies wurde durch eine Umfrage des Internationalen Instituts für Soziologie in Kiew bestätigt.