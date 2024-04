Demobilisierung wird in einem eigenen Gesetz geregelt - Massenmedien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Fragen der Demobilisierung werden nicht im Rahmen des Gesetzentwurfs zur Mobilisierung behandelt, den die Rada in erster Lesung verabschiedet hat. Die Initiative will sie separat ins Parlament einbringen. Darüber berichtet RBC-Ukraine unter Berufung auf eine Quelle im Ausschuss für nationale Sicherheit, Verteidigung und Nachrichtendienste der Werchowna Rada.

„Das Ministerkabinett der Ukraine hat beschlossen, sich in dieser Frage an die Werchowna Rada zu wenden. Diese Frage soll durch ein separates Gesetz geregelt werden, dessen Entwurf vom Kabinett ausgearbeitet werden soll“, heißt es in dem Kommentar der Quelle.

Die Sitzung des Ausschusses wurde um 21:40 Uhr fortgesetzt.

Die vorläufigen Mitglieder des Ausschusses kamen überein, die Normen der Demobilisierung aus dem Gesetzentwurf zur Mobilisierung herauszunehmen.

Zuvor wurde bekannt, dass das Ministerium für Kultur und Informationspolitik den Vorbehalt der Mobilisierung für die Arbeiter des TV-Marathons United News und Zirkusarbeiter bestätigt hat.