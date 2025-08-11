Die deutschen Exporte in die Ukraine sind um 30 Prozent gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes stiegen die deutschen Exporte in die Ukraine um 30,2% auf mehr als 4,6 Milliarden Euro.

Gleichzeitig sanken die ukrainischen Exporte nach Deutschland um 4,5 Prozent auf knapp über 1,5 Milliarden Euro.

Katrin Klaas-Mühlheuser, Vorsitzende des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, sagte, dass „die Unterstützung und der Wiederaufbau der Ukraine eine zentrale Herausforderung für die europäische Politik und Wirtschaft bleibt“.

„Wir sehen dies als ein langfristiges Engagement für ein zukünftiges EU-Mitglied, von dem beide Seiten profitieren werden“, bemerkte sie,

Wir erinnern daran, dass die Ukraine von Januar bis Juni 2025 Waren im Wert von 38,3 Milliarden Dollar importierte, während die Exporte nur 20 Milliarden Dollar betrugen.

Die Aufhebung der „visafreien Handelszone“ mit der EU hat das Handelsdefizit der Ukraine erhöht