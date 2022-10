Im Donbass wurden die Leichen von fünf Zivilisten gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ordnungskräfte haben die Leichen von fünf Zivilisten gefunden, die während der Besetzung des Dorfes Shandryholove starben, das die ukrainischen Streitkräfte Ende September befreit hatten, so der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Pavlo Kyrylenko.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung sagte auch, dass vier Zivilisten in der Region Donezk am 27. Oktober durch feindlichen Beschuss starben – drei in Bachmut und einer in Svyatohorsk. Neun weitere Personen wurden verwundet.

Kyrylenko sagte, dass es im Moment unmöglich sei, die genaue Zahl der Opfer in Mariupol und Wolnowacha zu ermitteln.