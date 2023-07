Drei Menschen starben bei einem Verkehrsunfall in der Region Wolhynien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Heute, am 15. Juli, starben drei Menschen bei einem Verkehrsunfall in der Region Wolhynien, fünf weitere Opfer wurden von Rettungskräften aus Autos befreit, die durch den Unfall verformt wurden. Darüber berichtet ein Pressedienst des staatlichen Rettungsdienstes.

Es wird berichtet, dass infolge des Unfalls der Fahrer eines der Autos getötet wurde, ein Passagier aus einem anderen Auto starb im Krankenwagen, eine weitere Person starb bereits im Krankenhaus.

„Am 15. Juli, als Folge des Verkehrsunfalls verletzt acht Menschen, darunter ein Kind. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Einheit des Staatlichen Rettungsdienstes in der Kabine der beiden Fahrzeuge wurden vier Menschen blockiert, darüber hinaus auf dem Rücksitz eines der Autos war eine andere Person, die auch Hilfe benötigt. Die Rettungskräfte befreiten zwei Passagiere und zwei Fahrer und übergaben sie an die Sanitäter. Außerdem wurde ein weiterer Mann, der sich auf dem Rücksitz eines der Wagen befand, aus dem Auto befreit“, heißt es in der Mitteilung.

