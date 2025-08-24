Drohnenangriff blockiert Flughafen in St: Petersburg: Flugzeug mit Russen landet in Tallinn

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Aufgrund eines nächtlichen Drohnenangriffs wurde der Flughafen Pulkovo in St. Petersburg vorübergehend geschlossen. Infolgedessen musste ein Flugzeug mit russischen Touristen an Bord, das aus Sharm el-Sheikh kam, in Tallinn notlanden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Postimees.

Am frühen Sonntagmorgen landete ein Flugzeug voller russischer Touristen auf dem Weg nach St. Petersburg in Tallinn. Wie die Zeitung erklärt, war der Grund für die Notlandung ein Drohnenangriff, der die Arbeit des St. Petersburger Flughafens vorübergehend blockierte.

Die Leiterin der Abteilung Kommunikation und Marketing des Flughafens Tallinn, Margot Holts, sagte, dass heute um 5:33 Uhr eine ägyptische Fluggesellschaft, AlMarsia Universal Airlines, in Tallinn gelandet ist.

Es ist bekannt, dass dieser Flug auf dem Weg von Sharm el-Sheikh zum Flughafen Pulkovo in St. Petersburg war.

„Das Flugzeug wurde umgeleitet, um in Tallinn zu landen, da es auf dem Flughafen Pulkovo wegen einer vorübergehenden Schließung nicht landen konnte“, fügte sie hinzu.

Die Maschine hob erst um 11:08 Uhr in Tallinn ab und flog nach St. Petersburg. Laut Holts durften die Passagiere und die Besatzung das Flugzeug nicht verlassen, während es sich auf dem Flughafen von Tallinn befand.

