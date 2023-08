DTEK erklärte, wie sie Binnenvertriebene beschäftigen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit Beginn des Krieges hat DTEK Energy 3,1 Tausend Binnenvertriebene in seinen Kohlebergbau-, Energie- und Maschinenbaubetrieben beschäftigt. Dies berichtete der Pressedienst des Unternehmens am Donnerstag, den 31. August.

Es wird angegeben, dass die meisten der Vertriebenen aufgrund der Besetzung oder der Nähe von Feindseligkeiten gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen. Mehr als 80% von ihnen wurden in den Kohlebergbaubetrieben von DTEK Energy beschäftigt.

„Die meisten von ihnen waren nicht auf den Bergbau spezialisiert und wurden in den Produktionsstätten umgeschult. Auch unter den neuen Mitarbeitern sind etliche junge Leute, die ihren ersten Job ausgerechnet in ukrainischen Minen gefunden haben“, heißt es in dem Bericht.

Der Generaldirektor von DTEK Energy, Ildar Saleev, sagte seinerseits, dass das Unternehmen sein Bestes tut, um nicht nur die Energiefront zu halten, sondern auch den Sieg näher zu bringen, indem es Gemeinden und Menschen unterstützt.