DTEK hat im Jahr 2023 21 neue Strebanlagen in Betrieb genommen

In den ersten 10 Monaten des Jahres 2023 hat DTEK Energy 21 neue Strebanlagen in Betrieb genommen, um eine ausreichende Kohleproduktion zu gewährleisten. Dies teilte der Pressedienst von DTEK am Montag, den 6. November mit.

„Für einen zuverlässigen und verbesserten Betrieb der ukrainischen Wärmekraftwerke während der Heizperiode in den ersten zehn Monaten dieses Jahres hat DTEK Energy 21 neue Kohleflöze in Betrieb genommen. Im November-Dezember planen die Bergleute des Unternehmens die Inbetriebnahme von 5 weiteren Schächten“, heißt es in der Erklärung.

Das Unternehmen stellte fest, dass sich die Investitionen in die ukrainische Kohleförderung im Jahr 2023 auf insgesamt 7,4 Mrd. Hrywnja belaufen.

Zusätzlich zu seiner eigenen Produktion importiert das Unternehmen Brennstoff aus dem Ausland: Derzeit werden 62 Tausend Tonnen Kesselkohle aus Polen geliefert. Insgesamt plant DTEK, während der Heizsaison 210.000 Tonnen Brennstoff zu importieren.

„Wir tun alles, um sicherzustellen, dass unsere Wärmekraftwerke jederzeit mit maximaler Kapazität arbeiten können. Zu diesem Zweck versorgen wir die thermische Erzeugung mit ausreichend Brennstoff für einen verbesserten Betrieb. In erster Linie nutzen wir unsere eigene Produktion, aber wir finden auch eine Möglichkeit, das Energiesystem mit zusätzlichen importierten Lieferungen zu versichern. Dank dessen haben wir zu Beginn der Heizsaison viel mehr Kohle angesammelt als zur gleichen Zeit im Vorkriegsjahr 2021“, sagte Ildar Saleev, CEO von DTEK Energy.