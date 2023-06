DTEK-Stromtechniker versorgen 87 Tausend Familien wieder mit Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der vergangenen Woche haben die Ingenieure von DTEK Grids fast 87.000 Familien in 96 Siedlungen in zwei Regionen wieder mit Strom versorgt. Wie das Unternehmen am Dienstag, den 6. Juni, mitteilte, waren die Menschen aufgrund des feindlichen Beschusses ohne Stromversorgung.

In der vergangenen Woche wurden die Stromnetze in den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk durch russische Angriffe erheblich beschädigt. Die Stromversorgung wurde für 81 Tausend Familien in der Region Donezk und 5,6 Tausend Familien in der Region Dnipropetrowsk wiederhergestellt.

„Die Hauptaufgabe unserer Spezialisten besteht darin, die Ukrainer unter den Bedingungen erhöhter Risiken so weit wie möglich mit Strom zu versorgen. Seit Beginn des Krieges haben wir 7,9 Millionen Familien in Kiew, Dnipropetrowsk, Odessa, den Donbass-Regionen und der Stadt Kiew wieder mit Strom versorgt. In einigen Siedlungen in der Nähe des Kriegsgebiets haben wir bereits Dutzende Male den Strom wiederhergestellt“, so Olexander Fomenko, CEO von DTEK Grid.

Bis heute haben die Stromtechniker den Betrieb der durch den Beschuss beschädigten Stromnetze in der Region Dnipropetrowsk vollständig wiederhergestellt. Gleichzeitig sind in der Region Donezk 146 weitere Siedlungen ohne Strom.