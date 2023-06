FSB durchsucht Krimtataren, zwei Männer festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der russische Föderale Sicherheitsdienst durchsuchte am Dienstag, den 20. Juni, das Haus von Krimtataren im Bezirk Kirowskyj der vorübergehend besetzten Krim und nahm zwei Brüder fest. Dies berichtete die öffentliche Vereinigung Crimean Solidarity auf Facebook.

„Heute hat der Föderale Sicherheitsdienst eine Durchsuchung in einer krimtatarischen Familie im Dorf Bright Field im Bezirk Kirovskyy auf der Krim durchgeführt. Die beiden Brüder Jafer und Alim Alyustayev wurden nach Simferopol in das Büro des FSB gebracht“, heißt es in der Nachricht.

Nach Angaben der Verwandten der Verhafteten kamen die Ordnungskräfte in drei Autos ohne Nummernschilder zu dem krimtatarischen Haus. Die maskierten Männer kletterten über den Zaun, sperrten das Haus ab und führten eine Durchsuchung durch. Es wurden keine Urteile zurückgelassen und die Mobiltelefone wurden mitgenommen.

Nach Angaben von Crimean Solidarity arbeitet Jafer Alyustayev in einem Café in Koktebel und seine Familie hat ein kleines Kind. Alim Aljustajew arbeitet als Friseur.