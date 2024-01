Die DVRK wird in der Lage sein, Russland mit den notwendigen Waffen zu versorgen - Budanow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland leidet im Krieg in der Ukraine unter einem Mangel an Artilleriemunition und beabsichtigt daher, mit der DVRK eine Erhöhung des Umfangs der Waffenlieferungen zu vereinbaren. Dies erklärte der Leiter der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums Kyrylo Budanow am Dienstag, den 30. Januar, in einer Fernsehansprache.

Auf die Frage, worüber der russische Präsident Wladimir Putin bei seinem erwarteten Besuch in Nordkorea verhandeln werde, sagte Budanow: „In erster Linie über die Erhöhung des Umfangs der Waffenlieferungen an die Russische Föderation. Und die Vertiefung der Beziehungen.“

Dies betrifft insbesondere die Zusammenarbeit bei der Raketentechnologie.

„Russland hält es für normal, einige Raketentechnologien an die DVRK zu liefern. Die DVRK wird verständlicherweise viel für diese Technologien tun. Es gibt dort ernstzunehmende Humanressourcen und Verteidigungskapazitäten – sie sind mit denen der Russischen Föderation nicht zu vergleichen. Sie arbeiten effizienter als die Russen. Daher wird die Erhöhung der Lieferung von Artilleriewaffen – es wird auf jeden Fall sein“, sagte der Leiter des Main Intelligence Directorate.

Aufgrund der menschlichen Ressourcen und einer großen Anzahl von Unternehmen kann Nordkorea die Russische Föderation vollständig mit Artilleriewaffen versorgen, sagte Budanow.

Nach Angaben des Chefs der Hauptnachrichtendirektion hat Russland derzeit einen Mangel an Artilleriemunition. Es handelt sich dabei insbesondere um die Kaliber 152 und 122. Russland hat auch einen Mangel an Raketen für Mehrfachraketenwerfer wie Uragan, Smerch und Grad.