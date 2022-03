Ein ehemaliger Beamter aus Kiew wurde wegen des Verdachts auf Hochverrat festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Strafverfolgungsbehörden haben den ehemaligen ersten stellvertretenden Leiter des Staatsvermögensfonds wegen des Verdachts auf Landesverrat festgenommen. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft am 18. März mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Ex-Beamte den Insassen Informationen über den Einsatz von Militär und Ausrüstung der Streitkräfte der Ukraine übermittelt hat.

„Vom 24. Februar bis zum 16. März 2022 beteiligte sich ein ukrainischer Staatsbürger in der Stadt Kiew an den anti-ukrainischen Chats in Messenger-Diensten und übermittelte Vertretern der Russischen Föderation und Vertretern der Volksrepublik Donezk/Luhansk Daten über die Standorte von Militärpersonal und militärischer Ausrüstung der Streitkräfte der Ukraine. Da er einen militärischen Hintergrund hat, war ihm bewusst, dass diese Daten vom Feind für weitere Bombardierungen friedlicher Städte verwendet werden würden“, heißt es in der Erklärung. Der Verdächtige wurde gemäß Artikel 615 des ukrainischen Strafgesetzbuches inhaftiert. Der Verdächtige wird des Hochverrats sowie des illegalen Erwerbs und der illegalen Lagerung von Waffen und Munition verdächtigt (Teil 1, Artikel 111, Artikel 263 des Strafgesetzbuchs der Ukraine).

Bei einer Durchsuchung wurden Pistolen, Munition, Granaten und ein Mobiltelefon gefunden und beschlagnahmt.

Die Frage seiner Untersuchungshaft wird derzeit geprüft…