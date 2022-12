Eine angeschwemmte Seemine wurde in der Region Odessa gesprengt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine Seemine wurde am 14. Dezember in der Nähe der Donaumündung in der Region Odessa von den Sturmwellen angeschwemmt. Dies meldete das Einsatzkommando Süd.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Marinewache und das Verteidigungsministerium das Gebiet um die Mine absperrten.

Später führte der staatliche Rettungsdienst eine kontrollierte Sprengung der Mine durch…