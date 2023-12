Eine Granate explodierte in einem Wohnblock in Krementschuk: Es gibt ein Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Samstag, den 23. Dezember, kam es in der Wohnung eines mehrstöckigen Gebäudes in Krementschuk, Gebiet Poltawa, zu einer Granatenexplosion. Einer der Anwohner wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Darüber berichtet die Nationale Polizei im Gebiet Poltawa am Sonntag, den 24. Dezember.

„Die Nachricht über die Explosion kam bei der Kreispolizeibehörde Krementschuk von Anwohnern an. Zur Untersuchung ins Krankenhaus vom Ort des Geschehens wurde der Bewohner der Wohnung, Jahrgang 1968, eingeliefert. Während der ersten Ermittlungsmaßnahmen wurde festgestellt, dass in dem Zimmer Munition explodiert ist“, schreibt der Pressedienst.

Zum Zeitpunkt der Explosion in der Wohnung war ein weiterer Bewohner, aber sie wurde nicht verletzt.

Der Leiter der Kreispolizeibehörde Krementschuk, Alexander Cholondowitsch, stellte fest, dass nach einer der Versionen die Munition durch unvorsichtigen Umgang explodiert sein könnte.

Wie wir bereits geschrieben haben, explodierten am 15. Dezember in Transkarpaten im Gebäude des Keretskivsky Dorfrates drei Granaten direkt während der Sitzung. Bei den Explosionen wurden 23 Menschen verletzt, darunter auch der Verdächtige. Die Opfer erlitten Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades.

Eines der Opfer der Granatenexplosion durch einen Abgeordneten des Gemeinderats von Keretskyi in Transkarpaten ist im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.