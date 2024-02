Eine russische Drohne mit Sprengstoff wurde in der Region Sumy entschärft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Sumy haben Sprengstofftechniker eine russische Drohne mit Sprengstoff entschärft, die in der Nähe eines der Dörfer abgestürzt ist, ohne dass sie ausgelöst wurde. Darüber berichtet der GU der nationalen Polizei in der Region Sumy.

Es wird festgestellt, dass der an der Drohne befestigte improvisierte Sprengsatz abbrach und in der Nähe lag.

Die Sprengstofftechniker der Polizei zerstörten die feindliche Granate an Ort und Stelle durch Elektrodetonation.

Das polizeiliche Bombenentschärfungsteam wurde zu diesem Zeitpunkt von lokalen Territorialverteidigungskämpfern gegen Bedrohungen aus der Luft gedeckt.

Wir möchten daran erinnern, dass im Bezirk Kupjansk im Gebiet Charkiw Sprengstoffteams der Polizei nicht explodierte russische gelenkte Fliegerbomben FAB-250 und FAB-500 entschärft haben. Eine davon fiel in einem Wohnviertel von Kupjansk in den Innenhof eines mehrstöckigen Gebäudes. Die andere fiel auf ein Grundstück eines Gehöfts.