Eine Stadt in der Region Sumy ist von der russischen Besatzung befreit worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Verteidiger haben die Stadt Trostyanets in der Region Sumy befreit. Dies berichtete die 93. Separate Mechanisierte Brigade Cholodnyj Jar am 26. März auf ihrer Facebook-Seite. Der Leiter der OVA der Region Sumy, Dmytro Zhyvitskyy, bestätigte die Informationen über die Befreiung der Stadt.

Trostyanets wurde von den Truppen von Cholodny Jar zusammen mit der Territorialverteidigung und lokalen Partisanen von den russischen Besatzungstruppen befreit.

der Bevölkerung von Cholodny Jar gelang es, die „Elite“ der russischen Bodentruppen, die Kantemirow-Panzerdivision, aus dem Ort zu vertreiben. Dem vorausgegangen war die Niederlage des Gefechtsstandes zusammen mit dem Führungspersonal der 96. separaten Aufklärungsbrigade in den ersten Tagen der Verteidigung von Ochtyrka und der Kämpfe um Trostyanez“, heißt es in dem Bericht.

Die Zeitung „Cholodnja Jarowzi“ berichtet, dass die russische Armee nach einer Reihe von Rückschlägen aus Trostyanez geflohen ist und Waffen, Ausrüstung und Munition zurückgelassen hat, die die Brigade 93 zur Befreiung anderer ukrainischer Städte von der Besatzung verwendet.

Die Befreiung von Trostyanez war in der Nacht zuvor von Jurij Bova, dem Vorsitzenden des Stadtrats von Trostyanez, gemeldet worden. Zhyvytskyy hat dies jedoch in seiner Ansprache am 25. März nicht erwähnt.