​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Umgebung von Armjansk auf der Krim, die vorübergehend von den Russen besetzt ist, wurde eine Explosion gehört. Sie war sogar in Dschankoj zu hören. Darüber berichteten am Freitag, den 22. Dezember, der Telegram-Kanal Krym.Realii (Radio Liberty) und der Kanal Crimean Wind unter Berufung auf Informationen von Anwohnern.

Es wird angegeben, dass die Explosion gegen 23.00 Uhr stattfand.

„In der Gegend von Armjansk scheint eine russische S-300 auf das Ziel gefeuert zu haben, hat aber nicht getroffen. Unbestätigten Berichten zufolge begann die Detonation am Boden“, sagte Krim Wind später.

Vertreter der Besatzungs-„Verwaltung“ erklären den Vorfall in keiner Weise.

Erinnern Sie sich, laut Verteidigungsminister Rustem Umjerow bereitet die Ukraine jetzt Entwicklungen vor, die dazu beitragen werden, die Invasoren im nächsten Jahr zum Verlassen der Krim zu zwingen.

