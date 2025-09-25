Eine Wende auf dem Devisenmarkt: Es werden wieder mehr Dollar als Euro in die Ukraine importiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Situation auf dem Devisenmarkt hat sich wieder geändert. Im August 2025 wurden mehr Bargeld-Dollar in die Ukraine importiert als Euro.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Daten der Nationalbank der Ukraine (NBU).

Nach Angaben der ukrainischen Nationalbank belief sich der Betrag der von den Banken in die Ukraine importierten Bargelddevisen im August 2025 auf 636 Millionen Dollar.

Die Banken importierten Bargeld im Wert von 420 Millionen Dollar und 213 Millionen Dollar in Euro (Gegenwert).

Die Situation ist anders als im Juli, als die Banken zum ersten Mal mehr Bargeld in Euro als in Dollar importierten. Die Nationalbank der Ukraine veröffentlicht die Daten seit Januar 2012

Im August exportierten die Banken Bargeld im Wert von 255 Millionen Dollar. Darunter waren Dollar im Wert von 244 Millionen Dollar und Euro im Wert von 11 Millionen Dollar.

Interesse am Euro

Seit April 2025 kaufen die Ukrainer mehr Euro in bar. Dies ist auf die Aufwertung des Euro und Berichte über einen Vertrauensverlust in den Dollar aufgrund der Aktionen des US-Präsidenten zurückzuführen.

Nach Angaben der ukrainischen Nationalbank sank die Nettonachfrage nach Bargeld-Dollar im 2. Quartal 2025 auf 0,1 Mrd. $ gegenüber 1,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die Nachfrage nach Euro-Bargeld ist dagegen leicht zurückgegangen.

Der Anteil des Dollars am Devisenvolumen ist seit Anfang des Jahres stetig gesunken. Im August kehrten die Ukrainer jedoch wieder zu den Dollarkäufen zurück.

Die ukrainische Nationalbank ist überzeugt, dass die dominierende Rolle des Dollars in der Welt nicht in Gefahr ist.