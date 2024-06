Bei einem Bürger aus Luchansk wurde Schmuggel im Wert von 26 Mio. Hrywnja beschlagnahmt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die BEB-Detektive mehr als 60.000 E-Zigaretten und fertige Liquids ohne Verbrauchssteuermarken.

Die territoriale Abteilung des Büros für wirtschaftliche Sicherheit in der Region Wolhynien gab Wolhynienyan den Verdacht des Schmuggels und des illegalen Verkaufs verbrauchsteuerpflichtiger Waren bekannt. Darüber am Freitag, 7. Juni, berichtete der Pressedienst des BEB.

Es wird berichtet, dass der Einwohner von Luzk die illegale Einfuhr von elektronischen Zigaretten und fertigen Liquids in die Ukraine über die Zollgrenze ohne Verbrauchssteuermarken organisierte und in der Ukraine Waren erhielt, die per Post an Käufer geschickt wurden.

Der Wolhynienier legalisierte die Erlöse aus den illegalen Handlungen und verwendete sie für seine geschäftlichen Aktivitäten.

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die BEB-Detektive mehr als 60 Tausend E-Zigaretten und Fertig-Liquids ohne Verbrauchssteuermarken. Der Gesamtwert der beschlagnahmten Waren beträgt mehr als 26 Millionen Hrywnja.

Das Ermittlungsverfahren ist abgeschlossen, die Anklageschrift wurde dem Gericht vorgelegt.

Foto: BEB