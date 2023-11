In einer Reihe von Regionen wurde Luftalarm ausgerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den Regionen Saporischschja und Cherson wurde wegen der Aktivität der feindlichen taktischen Luftfahrt ein Luftalarm ausgerufen. Über die Gefahr am Donnerstag, den 2. November, berichtet die Luftwaffe der Ukraine die Streitkräfte der Ukraine.

Überwachungskanäle warnen vor einem möglichen Drohnenangriff.

„Akustisch aufgezeichneter Shahed über dem Bezirk Beryslawsky der Region Cherson“, berichtet der Telegram-Kanal Why Alert/Radar.

Die Bewohner der Regionen werden gebeten, aufmerksam zu sein und für ihre eigene Sicherheit zu sorgen – suchen Sie den nächsten Schutzraum auf oder beachten Sie die Regel der zwei Wände.

Russische Truppen haben in den vergangenen 24 Stunden das Feuer auf 118 ukrainische Städte und Dörfer eröffnet. In der Nacht zum 1. November beschoss die russische Armee bewohnte Gebiete in den Regionen Poltawa, Charkiw, Donezk, Dnipropetrowsk, Cherson und Mykolajiw.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Russen in der Nacht zum 1. November kritische Infrastrukturen und militärische Einrichtungen unter Einsatz von Kampfdrohnen des Typs Shahed-136/131 und Lenkflugkörpern des Typs Ch-59 angegriffen haben. Die Streitkräfte der Ukraine zerstörten 18 feindliche Kampfdrohnen und eine Ch-59-Rakete.

