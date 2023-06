Einwohner von Krywyj Rih sollen ihren Wasserverbrauch um 40 % senken - Vilkul

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Alle Einwohner von Krywyj Rih sollten ihren Wasserverbrauch wegen der Havarie des Wasserkraftwerks Kachowka um 40 Prozent reduzieren. Dies erklärte der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, Olexander Vilkul, am Sonntag, den 11. Juni.

„Die Industrieunternehmen haben ihren Verbrauch bereits auf ein Minimum reduziert, in den Dörfern in der Nähe der Stadt, die vom Kryvbasvodokanal mit Wasser versorgt werden, wird vier Stunden am Tag Wasser geliefert. Aber der Hauptverbraucher von Wasser ist die Stadtbevölkerung. Und es ist für alle sehr wichtig, den Wasserverbrauch um 40 % zu senken. Jeder sollte das tun“, sagte Vilkul.

Er betonte, dass die Behörden bereits im vergangenen Jahr damit begonnen haben, sich auf einen russischen Terroranschlag vorzubereiten. Insbesondere die Stauseen Juschnoje und Karatschunowskoje wurden so weit wie möglich gefüllt. Vilkul sagte, dass die maximalen Wasserreserven jetzt für eineinhalb Monate reichen.

„Die technischen Lösungen, die zur Wasserbeschaffung umgesetzt werden müssen, hat noch niemand in so kurzer Zeit realisiert. In dieser Zeit müssen wir eine Reihe ernsthafter Projekte umsetzen, um sicherzustellen, dass die Stadt weiterhin mit Wasser versorgt wird“, sagte der MVA-Chef.

Er wies auch darauf hin, dass die Wassersituation von den Einwohnern der Stadt abhängt. Wenn sie jetzt nicht sparen, werden in einem Monat 70 % der Stadt ohne Wasser sein.