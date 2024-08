Das Energieministerium hat über den Zustand des Energiesystems berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den letzten 24 Stunden war die Notstromversorgung aus Polen involviert, es finden keine Stromexporte statt und werden auch nicht erwartet.

Am Morgen des 10. August sind 491 Siedlungen in der Ukraine aufgrund von Feindseligkeiten und technischen Verstößen weiterhin ohne Strom, der Energiesektor hat die Stromversorgung für 4.713 Verbraucher wieder aufgenommen. Dies teilte das Energieministerium mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Laufe des vergangenen Tages die Notstromversorgung aus Polen angezogen wurde, der Export von Strom findet nicht statt und wird auch nicht erwartet.

„Durch die massiven russischen Angriffe auf das ukrainische Energiesystem gingen 9 GW an Erzeugungskapazität verloren. Der Feind setzt den Beschuss der Energieinfrastruktur fort, jeden Tag geraten Umspannwerke und Stromleitungen unter Beschuss, was zu Einschränkungen bei der Stromübertragung führt“, heißt es in dem Bericht.

Es wird auch berichtet, dass aufgrund des schlechten Wetters vier Siedlungen in den Regionen Kiew und Kirowohrad für den Vormittag stromlos sind.

In den Regionen Dnipropetrowsk, Mykolayiv und Ternopil wurden aufgrund von technischen Verstößen Umspannwerke und Haushalte vom Stromnetz getrennt. Die Stromversorgung wurde wiederhergestellt.

Wir erinnern daran, dass in der Region Saporischschja wegen des Absturzes von Trümmern der Drohne RF stromlose Umspannwerke entstanden sind. Dort gibt es auch feste Stromausfälle. Auch in der Region Donezk wurden Hochspannungsschaltanlagen, Haushaltskunden und die Eisenbahn infolge der Feindseligkeiten stromlos geschaltet.