Das Energieministerium hat sich zu den Folgen des Drohnenangriffs geäußert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mehr als 1,5 Tausend Verbraucher waren in der Region Winnyzja und Charkiw aufgrund des Angriffs der russischen Aggressoren ohne Strom. Dies teilte das Energieministerium am Freitag, den 3. November mit.

„In Charkiw als Folge des nächtlichen Beschusses ohne Licht – 146 Haushalte und 13 gesetzliche Abonnenten. In der Region Winnyzja wurden infolge der herabfallenden Trümmer einer abgeschossenen Drohne 1562 Verbraucher ohne Strom versorgt. Seit heute Morgen sind die meisten von ihnen wieder angeschlossen“, heißt es in dem Bericht.

Im Laufe des vergangenen Tages wurden in der Region Donezk aufgrund des Beschusses 2709 Abonnenten abgeschaltet und in der Region Dnipropetrowsk – 166 Verbraucher. Alle von ihnen wurden bereits wieder mit Strom versorgt. Insgesamt wurden im Laufe des Tages über 11 Tausend Verbraucher in den Frontregionen mit Strom versorgt.

Gleichzeitig sind einige Verbraucher in den Regionen Saporischschja, Tschernihiw und Cherson aufgrund der Feindseligkeiten weiterhin ohne Stromanschluss.

In der Region Sumy haben Energietechniker eine Siedlung an das Netz angeschlossen, die aufgrund technischer Störungen stromlos war. Bei mehr als 2 Tausend Verbrauchern erschien Licht.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass ein Block eines der Wärmekraftwerke aus der planmäßigen Reparatur herauskam, wodurch das Energiesystem um 100 MW Leistung erweitert wurde.