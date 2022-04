Epiphanie: Morde in Buka sind Zeichen eines Völkermordes

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Orthodoxe Kirche der Ukraine sieht in den Massenmorden an ukrainischen Zivilisten durch russische Truppen Anzeichen für einen Völkermord, erklärte der Primas der Orthodoxen Kirche der Ukraine, Jepifanyy, auf Twitter.

„Der Massenmord an Zivilisten ist ein Zeichen für Völkermord. Alles, was jetzt in der Region Kiew, in Mariupol und in anderen Städten und Dörfern der Ukraine zu sehen ist, zeigt: Der russische Tyrann, die Menschen, die ihn unterstützen, und ihre Truppen sind in unser Land gekommen, um die Ukraine von den Ukrainern zu ‚befreien‘“, sagte Epiphanias.