Erhöhung der Renten ab dem 1. März: Welche ukrainischen Bürger erhalten garantiert 12.800 Hrywnja?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Ukraine werden ab März die Mindestrenten für Familienangehörige verstorbener Verteidiger erhöht, und künftig werden diese Zahlungen jährlich indexiert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Telegram-Beitrag der ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko.