Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den letzten 24 Stunden haben russische Truppen in der Region Donezk 28 Zivilisten getötet. Die meisten Toten gab es in der Siedlung Jarowaja in der Gemeinde Lyman – 25 Menschen.

Die Zahl der Toten infolge des Streiks der Russischen Föderation an der Warteschlange für die Renten in der Region Donezk ist auf 25 Menschen gestiegen. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Wadim Filaschkin, mit.

Seinen Angaben zufolge haben russische Truppen im Laufe des vergangenen Tages 28 Zivilisten in der Donezkchina getötet. Die meisten Toten gab es in der Siedlung Jarowaja in der Gemeinde Lyman – 25 Menschen.

Darüber hinaus wurden zwei Menschen in Kostjantynivka und ein weiterer in Semyonivka getötet.

Im Laufe des Tages wurden 20 Bewohner der Region unterschiedlich schwer verletzt.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen am 9. September Jarowaja mit einer Korrekturfliegerbombe-250 angegriffen haben. Es war zur Zeit des Streiks, als die Arbeiter von „Ukrposhta“ Renten an die Bewohner des Dorfes ausgaben. Die meisten der Toten waren Menschen im Rentenalter, die in der Warteschlange standen.