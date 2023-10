Der erste Massengutfrachter ist in den Hafen von Mariupol eingelaufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der erste Massengutfrachter ist in den Hafen des vorübergehend besetzten Mariupol eingelaufen. Dies berichtete am 23. Oktober der Berater des Bürgermeisters der Stadt Petro Andrjuschtschenko.

„Dafür war die Ausbaggerung gedacht. Jetzt ist es passiert – das erste Schiff der Marineklasse (nicht Fluss-See) hat gestern am Liegeplatz der Werft festgemacht“, bemerkte er.

Der Stadtrat fügte hinzu, dass ein Schiff dieser Klasse seine eigenen Kräne hat. Was es gebracht hat, ist noch unbekannt.

„Da es in Mariupol nichts zu laden gibt, was so viel wiegt, ist es die Lieferung in die Stadt und das Entladen ist das Ziel. Was genau – das ist nicht schwer zu erraten….. Die militärische und logistische Landkarte beginnt sich zu verändern. Andererseits rückt die „bavovniany“-Saison im Primorski-Bezirk von Mariupol dadurch sicherlich näher“, betonte Andrjuschtschenko.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Russen Anfang Oktober die Wasserfläche des Hafens von Mariupol vertieft haben, um eine Logistik für große Frachtschiffe zu schaffen.