Das erste Schiff mit Kohle aus den USA ist in der Ukraine angekommen

Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net

Das erste Schiff mit Kohle aus den USA und Kolumbien ist in der Ukraine angekommen. Insgesamt wurden sieben Schiffe von DTEK unter Vertrag genommen. Das Schiff der Panamax-Klasse dockte im Hafen von Juschny an, so der Pressedienst von DTEK.

Das Volumen der ersten Lieferung betrug 60,5 Tausend Tonnen. Die Kohle ist für den Bedarf des staatlichen Wärmekraftwerks Centrenergo PJSC bestimmt.

Die übrigen Schiffe werden voraussichtlich vor Januar 2022 eintreffen.

Neben den Schiffslieferungen importiert das Unternehmen Kohle aus Polen und Kasachstan.

„Damit beläuft sich die Gesamtmenge der bereits kontrahierten Gaskohle aus Polen, den USA und Kasachstan auf rund 0,9 Millionen Tonnen“, heißt es in dem Bericht.

Der Import von Kohle für das Unternehmen ist eine vorübergehende Maßnahme zur Deckung des Brennstoffmangels, während die Verwendung von in der Ukraine produzierter Kohle weiterhin Priorität hat, fügte der Pressedienst hinzu.

Am 15. November wurde bekannt, dass DTEK sieben Schiffe mit Kohle in die Ukraine liefern würde. Die importierte Kohle wird nicht nur an die Wärmekraftwerke von DTEK, sondern auch an staatliche Kraftwerke geliefert.

Am selben Tag wurde bekannt, dass sich der Rückgang der ukrainischen Kohlevorräte beschleunigt hat. Die Kohlereserven der staatlichen Wärmekraftwerke sind auf unter 380.000 Tonnen gesunken und nehmen weiter ab…